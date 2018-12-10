Фомин: Татарстанцы осознанно и ответственно подошли к выбору имен для аэропортов

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин отметил вовлеченность и активное участие жителей Татарстана в конкурсе «Великие имена России».

«Суммарно в финальном голосовании по двум аэропортам республики приняли участие почти 200 тыс. человек – это восьмой показатель среди регионов России», – отметил он на пресс-конференции, посвященной итогам проекта.

По мнению главы ОП РТ, конкурс в республике прошел максимально открыто и с позитивными оценками, а татарстанцы осознанно и ответственно подошли к выбору имен для аэропортов.

В соответствии с результатами конкурса казанский аэропорт будет носить имя татарского поэта Габдуллы Тукая – за него проголосовали 55% участников проекта, а нижнекамский – министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева (48%).

«В итоге Габдулла Тукай как выдающийся деятель культуры, мыслитель, поэт и великая величина для всего тюркского мира получил поддержку в тысячелетней Казани – это говорит о многом», – подчеркнул Фомин.

Самый большой вклад в появление Нижнекамска внес Николай Лемаев – фактически при нем был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс, а затем он стал министром нефтяной и газовой промышленности СССР. Выбором этого имени подчеркивается индустриальная мощь республики, заметил Фомин.

Конкурс «Великие имена России» проходил с 11 октября по 30 ноября. Всего в конкурсе поучаствовали 5,5 млн человек, из них 123 тыс. человек голосовали за присвоение имени казанскому аэропорту, а 65 тыс. человек – аэропорту «Бегишево».

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