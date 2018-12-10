Татар-информ

10 декабря 2018, 22:34

ОбществоКультура

В музее КГЭУ откроется посвященная полувековому юбилею вуза новая экспозиция

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ОбществоКультура

В музее КГЭУ откроется посвященная полувековому юбилею вуза новая экспозиция

Выставка будет начинаться с демонстрации первой лекции, прочитанной Николаем Лобачевским в 1819 году в Казанском университете.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В музее Казанского государственного энергетического университета 18 декабря откроется новая экспозиция, посвященная 50-летию образования КГЭУ, сообщает пресс-служба вуза.

В экспозиции демонстрируются коллекции фотографий, документов и экспонатов, охватывающие период с 1850-х годов – с момента пуска первой в Казани электрической станции и до нынешнего состояния отрасли в регионе.

В музее представлены такие редкие артефакты, облигации АО «Газ и электричество города Казани», документы, фотографии, газеты и журналы периода стахановского движения 1930-х годов, награды ветеранов Великой Отечественной войны – преподавателей Казанского филиала МЭИ и так далее.

Экспозиция начинается с демонстрации первой лекции, прочитанной Николаем Лобачевским в 1819 году в Казанском императорском университете. Она была посвящена «…электричеству, магниту и свету».

В оформлении экспозиции использованы фотографии и документы различных эпох, которые отражают динамику развития энергетики региона и историю вуза. Книги, представленные в экспозиции, давно стали библиографической редкостью.

Открытие выставки назначено на 10 часов утра.

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