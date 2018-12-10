На Казанский марафон 2019 года зарегистрировались уже более тысячи человек

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). За месяц с начала регистрации принять участие в Казанском марафоне 2019 года захотели уже более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

Среди участников на данный момент присутствуют представители шести стран – России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Великобритании.

Некоторые желающие принять участие в марафоне специально впервые приедут ради этого в Россию – например, врач из Лондона Хелен Грот, чей личный рекорд сейчас равняется 3 часам 31 минуте и 32 секундам. Она призналась, что «очень взволнована перед первым визитом в эту страну».

Казанский марафон-2019 состоится 5 мая. Его маршрут традиционно начнется от площади Тысячелетия. Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий Timerman – https://timerman.org/.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участниками Казанского марафона 2018 года стали 9 тыс. 907 бегунов из 28 стран мира.

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