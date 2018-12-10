УФАС по РТ оштрафовало челнинскую строительную компанию на 100 тыс. рублей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану оштрафовало челнинскую строительную компанию – ООО ЖЭУ «Камстройсервис» на 100 тыс. рублей за нарушения при капремонте в 2017 году. Информация размещена на официальном портале правовых актов ФАС РФ.

Согласно материалам дела, нарушение связано с ограничением конкуренции через соглашение или согласованные действия.

«Признать юридическое лицо – ООО ЖЭУ “Камстройсервис” виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ, и применить меру ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», – говорится в документе.

В управление поступили обращения по поводу законности проведения отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах Набережных Челнов, отмечается в постановлении.

Итоговая стоимость капремонта в Набережных Челнах за прошлый год превысила 1,2 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстанская антимонопольная служба оштрафовала директора челнинской компании «Инженерный центр Энерготехаудит». Причина штрафа – нарушение закона при отборе подрядчиков для капремонта многоэтажек в Набережных Челнах.

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