Минниханов поддержал проект сыроварни 13-летнего бизнесмена на «Фабрике предпринимательства»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани более 300 начинающих и состоявшихся предпринимателей вместе с экспертами и представителями власти подвели пятилетние итоги работы образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Участником мероприятия стал Президент РТ Рустам Минниханов.

Перед началом выпускного лидер республики осмотрел масштабную выставку с десятками работ: идеи для старта своего дела показали как взрослые предприниматели, так и студенты, и даже школьники. Защита таких проектов по семи направлениям началась сразу после осмотра экспозиции.

Одним из первых свой проект презентовал 13-летний начинающий предприниматель Данияр Гумаров – выпускник курса «Фабрика-Дети». Вместе со своей семьей школьник организовал небольшое производство сыра и уже сейчас вышел на чистую ежемесячную прибыль в 15 тыс. рублей.

В то же время для дальнейшей работы Данияру требовалось новое оборудование за 200 тыс. рублей. Рустам Минниханов оценил старания юного бизнесмена. Он поинтересовался, не могут ли бабушка или папа юного бизнесмена стать его первыми инвесторами.

«Нет, не могут, у меня нет папы», – сказал Данияр.

В ответ на это Президент РТ пообещал мальчику решить проблему с инвестициями в расширение сыроварни и вместе с другими участниками президиума одобрил проект.

По словам организаторов, «Фабрика предпринимательства» появилась в республике в 2014 году и за прошедшее время смогла добиться своей цели – научить людей воплощать свои идеи на практике.

«Сегодня проект празднует свой первый юбилей. За пять лет его итогами стали 3,2 тыс. выпускников, 800 запущенных бизнес-проектов, 250 наставников и более 200 партнеров», – отметил глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев.

Он добавил, что инициативу подхватили четыре региона России – сейчас «Фабрика» проходит не только в Татарстане, но и в Дагестане, Тульской, Новгородской и Кировской областях.

«Популярность в других регионах свидетельствует о том, что проект состоялся. К нам поступили сотни работ, для выставки мы отобрали лучшие из них. Они креативные, интересные и используют предпринимательскую смекалку – это те качества, которые участники подчерпнули на “Фабрике предпринимательства”», – резюмировали организаторы образовательного проекта.

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