Татар-информ

10 декабря 2018, 18:20

Общество

В Набережных Челнах в Новый год усилят меры безопасности на праздничных площадках и в ТЦ

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Общество

В Набережных Челнах в Новый год усилят меры безопасности на праздничных площадках и в ТЦ

Фото: архив/Рамиль Гали

31 декабря на центральной городской елке порядок будут охранять 150 сотрудников полиции и пять экипажей ГИБДД.

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в преддверии Нового года усилят меры безопасности на праздничных площадках и торговых центрах, такое сообщение прозвучало на деловом понедельнике.

В Челнах в новогоднюю ночь на площади Азатлык будут дежурить 150 сотрудников полиции, сообщил заместитель начальника Управления МВД России по городу Набережные Челны Руслан Бадретдинов на деловом понедельнике.

25 декабря во время открытия центральной городской елки на площади Азатлык порядок будут охранять 90 сотрудников полиции, а также по 20 членов молодежного формирования «Форпост» и добровольных народных дружин, 40 муниципальных полицейских.

В новогоднюю ночь на центральной городской елке полиция задействует 150 сотрудников полиции и пять экипажей ГИБДД.

Как сообщил на деловом понедельнике начальник Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона Рустам Юмагулов, в дни подготовки к Новому году и во время его проведения пожарные проверят 212 объектов и четыре уличных елки. При этом Юмагулов попросил администрацию города определить специальные площадки для запуска фейерверков.

Мэр Автограда Наиль Магдеев дал указание проверить и другие места отдыха, развлечения горожан, уделить особое внимание ресторанам, базам отдыха и торговым центрам. Он напомнил, что после трагедии в «Зимней вишне» была проведена тотальная проверка всех мест массового посещения граждан. Результаты оказались неутешительными.

«И не надо говорить, что мы накручиваем ситуацию. Интересы бизнеса важны, но здоровье людей у нас в приоритете. Я сам выезжал в ТЦ и смотрел, как работает система безопасности. Докладывают, что все нормально. А тревожную кнопку нажимаешь — не работает, к огнетушителю подходишь — он давным-давно засох уже, нет там ничего, двери не открываются, ключ где-то там у вахтера», — посетовал градоначальник.

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