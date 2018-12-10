Спортсмены из Татарстана завоевали три медали на Кубке России по кикбоксингу

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана вернулись с Кубка России по кикбоксингу, который проходил в Уфе, с тремя наградами – золотой, серебряной и бронзовой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Завоевавшие награды татарстанцы являются воспитанниками клуба «Хан». Алин Хаитов взял «золото» в весовой категории 60 кг, «серебро» же – у Искандера Каражанова. Рустам Сулейманов удостоился «бронзы» в весовой категории 63,5 кг.

Всего в турнире приняли участие более 480 бойцов из 58 городов.

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