В Рыбной Слободе выявили лучших стрелков из лука

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С 7 по 9 декабря в поселке городского типа Рыбная Слобода состоялся открытый чемпионат Республики Татарстан по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и районов Татарстана. Среди них – представители Казани, Елабуги, Рыбной Слободы, Верхнего Услона, а также соседних регионов России – Республики Удмуртия, Республики Марий Эл, Калужской области и Самары.



В категории «Классический лук, женщины, 18 метров» первое место завоевала Дарья Орешникова из Казани. Среди мужчин в этой категории лучшим стал казанец Никита Вахрамеев. В командном составе лучшими представителями стали опять же казанцы – как среди мужчин, так и среди женщин.





В категории «Блочный лук, женщины, 18 метров» победу одержала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Тасма» – Катарина Чернова, среди мужчин первое место занял Станислав Колупаев из Удмуртии.

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