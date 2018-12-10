Татар-информ

10 декабря 2018, 20:38

Спорт

В Рыбной Слободе выявили лучших стрелков из лука

Рекомендуем

Спорт

В Рыбной Слободе выявили лучших стрелков из лука

Фото: minsport.tatarstan.ru

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и районов Татарстана, а также соседних регионов России.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С 7 по 9 декабря в поселке городского типа Рыбная Слобода состоялся открытый чемпионат Республики Татарстан по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и районов Татарстана. Среди них – представители Казани, Елабуги, Рыбной Слободы, Верхнего Услона, а также соседних регионов России – Республики Удмуртия, Республики Марий Эл, Калужской области и Самары.

В категории «Классический лук, женщины, 18 метров» первое место завоевала Дарья Орешникова из Казани. Среди мужчин в этой категории лучшим стал казанец Никита Вахрамеев. В командном составе лучшими представителями стали опять же казанцы – как среди мужчин, так и среди женщин.



В категории «Блочный лук, женщины, 18 метров» победу одержала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Тасма» – Катарина Чернова, среди мужчин первое место занял Станислав Колупаев из Удмуртии.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Нефтехимик» одержал тяжелую победу на курорте
Новости дня
22:09
«Нефтехимик» одержал тяжелую победу на курорте

В следующем туре 17 декабря «Нефтехимик» примет дома челябинский «Трактор».

21:47
Уроженцу Аксубаево вручили орден Мужества за выполнение боевой задачи

Орденом Мужества награждаются граждане России, которые проявили самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка.

21:34
Азнакаевцы готовятся к новоселью в новом соципотечном доме

К заселению готово девяносто квартир.

21:21
Минсельхоз: В 2019 году финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства увеличится на 19%

Государственная программа развития сельского хозяйства будет продлена до 2025 года.

21:04
Бизнесмены РТ получили возможность оплачивать госпошлины через инфоматы

При оплате ряда госпошлин через инфоматы комиссия с предпринимателей не взимается.

20:54
С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли более 30 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки дорожные службы вывезли с казанских дорог почти 2 тонны снега.

20:38
В Рыбной Слободе выявили лучших стрелков из лука

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и районов Татарстана, а также соседних регионов России.

20:32
Минниханов поручил создать в Татарстане ресурсный центр волонтерства

Решение о формировании учебного центра подготовки добровольцев было принято на встрече Президента РТ и руководителя Росмолодежи.

20:22
Дед Мороз пожелал Путину сил и уверенности в Новом году
20:06
Мухаметшин: Если дать регионам больше самостоятельности в местных вопросах, пользы будет больше

Председатель Госсовета Татарстана принял участие в заседании Комитета верхней палаты российского парламента на Днях РТ в Совете Федерации.

20:06
Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ по отсутствию вредных привычек

Главным фактором отсутствия вредных привычек стала не экономика, а традиции, история и география.

19:50
В Елабугу привезут сувенирных кукол со всего мира

В городе откроется выставка «Волшебный мир образов и фантазий».

19:37
В Татарстане задержан водитель, насмерть сбивший подростка на трассе Казань – Оренбург

Тело 15-летнего мальчика обнаружили на автодороге в минувшую субботу.

19:34
Правительство России расширило список жизненно важных лекарств
19:26
«Волонтером года – 2018» в Татарстане стал студент КФУ Айдар Габдрахманов

Определились имена 16 лауреатов республиканского добровольческого конкурса.

19:25
В «Пулково» полиция задержала 17-летнюю девушку, которая хотела тайком сбежать к любимому в Казань
19:22
На Всемирной конвенции FINA презентовали казанский Центр развития водных видов спорта

С докладом о работе центра выступил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

19:16
Комитет Совфеда поддержал инициативу Госсовета РТ о самообложении на части территории поселения

Опыт Татарстана по самообложению в Совете Федерации посчитали успешным и достойным для применения в регионах России.

19:10
«ВКонтакте» начинает тестирование собственного мессенджера
19:02
Фаер-шоу, парад барабанщиков и фото с мини-пигом: в Набережных Челнах озвучили график включения елок

Всего в Новый год на общественных пространствах Автограда пройдут 25 мероприятий, в которых будут задействованы 2 тыс. исполнителей.

18:48
Семеноводческие хозяйства Татарстана приступили к подготовке семян под урожай 2019 года

В ассоциации «Элитные семена Татарстана» определили победителей конкурса на звание «Лучшее семеноводческое хозяйство года».

18:40
Шакир Ягудин: Потенциал многих положений Конституции РФ еще до конца не реализован

Конституции Российской Федерации 12 декабря исполнится 25 лет.

18:34
В России запретили продавать непищевой спирт дешевле алкоголя
18:30
Авиакомпания «ИрАэро» подала заявку в аэропорт Казани на перевоз туристов из Хайкоу

Туристы из Татарстана, у которых закончилось время отдыха, могут быть вывезены с острова одним авиарейсом.

18:20
В Набережных Челнах в Новый год усилят меры безопасности на праздничных площадках и в ТЦ

31 декабря на центральной городской елке порядок будут охранять 150 сотрудников полиции и пять экипажей ГИБДД.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×