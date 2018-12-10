Артист Фаннур Мухаметзянов прожил жизнь Хасана Туфана

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Гульназ Ахтямзянова). Записывая аудиокнигу для сайта Татарского книжного издательства, артист театра Камала Фаннур Мухаметзянов будто вновь проживал жизнь поэта Хасана Туфана. О деталях рабочего процесса рассказала сотрудница издательства Айсылу Галиева.

«Когда мы начали записывать аудиокниги, молодого актера нам порекомендовал народный артист Татарстана Халим Залялов. Он назвал его “продолжателем дела артистов нашего поколения». Действительно, Фаннур читал произведения Хасана Туфана, пропуская их через себя, открывая суть. Вероятно, в эти дни он проживал жизнь самого поэта», – отметила собеседница агентства.

Запись произведений поэта доступна для прослушивания в разделе аудиокниг на сайте Татарского книжного издательства.

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