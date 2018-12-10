Татар-информ

10 декабря 2018, 11:20

Экономика и финансыОбщество

УФАС по РТ: Исполком Казани нарушил порядок предоставления четырех земельных участков

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Экономика и финансыОбщество

УФАС по РТ: Исполком Казани нарушил порядок предоставления четырех земельных участков

Антимонопольщики выдали предупреждение Комитету земельных и имущественных отношений города.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выдало предупреждение Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани за нарушение порядка предоставления земельных участков. Информация размещена на официальном портале правовых актов ФАС РФ.

Речь идет о четырех земельных участках общей площадью более 4 тыс. кв. метров в жилых массивах Вознесенское и Чебакса. Исполком разместил информацию о возможном предоставлении участков в собственность для индивидуального жилищного строительства в 2016-2017 годах.

Частное лицо обратилось в комитет за предоставлением этих участков. По закону КЗиМО был обязан в течение 30 дней опубликовать извещение о предоставлении земли или об отказе. Отмечается, что процедура направлена на выявление потенциальных приобретателей таких земельных участков.

«Вместе с тем в установленный законом срок МКУ “Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани” не совершено ни одно из действий, предусмотренных п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ. – говорится в предупреждении. – Согласно позиции, изложенной в ответе на запрос, МКУ “Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани” планирует выставить данные земельные участки на аукцион».

Предупреждение должно быть исполнено в течении 30 дней с момента получения.

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