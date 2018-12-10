Фаер-шоу, парад барабанщиков и фото с мини-пигом: в Набережных Челнах озвучили график включения елок

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Фаер-шоу, парад барабанщиков и фото с мини-пигом: на деловом понедельнике озвучили график включения елок Автограда.

Первая челнинская елка заиграет новогодними огоньками 14 декабря в парке Сидоровский. Гостей праздника ждут концерт, игры со сказочными персонажами, парад дедов морозов, фаер-шоу.

20 декабря состоится включение елок на бульваре Боровецкий и в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ. 21 декабря гирлянды засветятся на елках на бульварах Энтузиастов и Кереселидзе, а также на набережной Габдуллы Тукая. На Шишкинском бульваре площадка с зеленой красавицей станет доступна для народных гуляний 22 декабря. Открытие елки в парке Победы запланировано на 27 декабря.

25 декабря состоится торжественное включение главной елки Автограда. Участников праздника ожидают выступления артистов уличной анимации арт-студии «Лайм», катание на собачьих упряжках, выступления акробатов на скакалках, ходулистов, шоу новогодних барабанщиков, ярким зрелищем станет фаер-шоу «Магия огня». Также будет организована фотозона с мини-пигом (карликовой свиньей), где каждый желающий получит на память фотографию с символом наступающего года.

31 декабря для челнинцев и гостей Автограда будет организован концерт «Яңа ел хыяллары». В 22 часа на площади прогремит салют, продолжением которого станет видеодискотека и танцевальная программа «Танцуют все». По традиции будет организовано прямое включение поздравления Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

Всего во время новогодних выходных на общественных пространствах города пройдут 25 крупных мероприятий, в которых будут задействованы 2 тыс. исполнителей.

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