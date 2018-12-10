800 млн куб. метров в год: «Газпром трансгаз Казань» завершает строительство газопровода под Свиягой

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). ООО «Газпром трансгаз Казань» показало журналистам инвестиционный проект ПАО «Газпром» – новый газопровод, который обеспечит дополнительный объем поставок голубого топлива 60 тыс. абонентам Заволжья. А это девять районов Татарстана с численностью населения более 300 тыс. человек, а также часть Ульяновской области и Чувашской Республики. Одним из основных потребителей газа станет наукоград Иннополис.

Инвестиционный проект ПАО «Газпром» состоит из двух этапов. Первый был завершен в 2015 году – это газопровод-отвод до населенного пункта Елизаветино протяженностью свыше 18 км и мощностью 50 тыс. куб. метров в час. Этот объект позволил обеспечить Иннополис столь необходимым голубым топливом.

Второй этап также предполагает строительство газопровода-отвода до населенного пункта Елизаветино, но на этот раз протяженностью почти 28 км и с аналогичной мощностью 50 тыс. куб. метров в час.

Перед строителями газопровода возникли определенные трудности – он должен преодолеть реку Свияга. Согласно нормативам, такой объект не может быть протянут над водой. Впрочем, выход нашелся сразу.

Стоит отметить, что с ходом строительства ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Для республики это большой задел. Это большой задел как для Иннополиса, так и для промышленности. При строительстве используются самые современные технологии. Этот участок находится на завершающей стадии – уже сейчас труба весом 270 тонн вышла на том берегу реки Свияги», – отметил он.

Чтобы сохранить экологическую обстановку и вместе с тем обеспечить Татарстан столь важным объектом, был применен уникальный для России метод наклонно-направленного бурения.

Более 1,5 км газопровода проходят под землей, в том числе – под Свиягой. Причем на глубине 13 м от дна реки. Эти работы проводит ООО «Нефтегазспецстрой».

«Буровой комплекс — это уникальная технология. Однако здесь возникают определенные трудности – диаметр отверстия должен быть почти в два раза больше диаметра трубы. Чтобы протянуть трубу диаметром 500 мм нам пришлось пробурить отверстие диаметром почти метр», – рассказала заместитель генерального директора ООО «Нефтегазспецпроект» Татьяна Камалова.

Строительство перехода под Свиягой началось в начале сентября, и к началу октября строители почти завершили все необходимые работы.

«Чем больше расстояние, тем больше проблем. Нам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Главная из них – это перепады в высоте. Высота одного из берегов реки достигает 145 м», – рассказал начальник отдела специальных проектов ООО «Нефтегазспецпроект» Азат Мирхалеев.

Весь процесс строительства полностью контролируется генеральным подрядчиком АО «СтройТрансНефтеГаз» из Москвы. Ведется строительство не только основной ветки подачи топлива, но также и резервной, чтобы избежать внештатных ситуаций.

«Мы контролируем весь процесс – начиная с этапа строительства и до момента приемки. Впоследствии объект должен пройти государственную приемку», – пояснил руководитель обособленного подразделения АО «СтройТрансНефтеГаз» Марат Курмашев.

Помимо основного газопровода под Свиягой строители прокладывают также и запасную нить – чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа абонентам.



«Подача газа по этой ветке обеспечит развитие как Иннополиса, так и всего, что есть или будет вокруг него. До конца этого года мы проложим еще 8 км газопровода по суше, а в следующем году полностью завершим строительство объекта», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

Объект является инвестиционным проектом ПАО «Газпром» и инициирован председателем правления компании Алексеем Миллером.