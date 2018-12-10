(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Казани осужден продавец пожарных извещателей, обманувший пожилую клиентку на 300 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что летом 29-летний сотрудник специализированного магазина убедил 86-летнюю пенсионерку в том, что она обязана установить дома извещатели из-за курящего супруга-инвалида, а цену на устройства сильно завысил. В итоге женщина передала аферисту более 300 тысяч рублей.

По статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два с половиной года.

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