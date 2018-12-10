В Нурлате автопробегом почтили память Героев Отечества

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 9 декабря в памятную дату для России – День Героев Отечества, как дань безмерного уважения мужеству и бессмертному подвигу земляков, в Нурлате состоялся торжественный митинг, пишет газета «Дружба».



Участники собрались возле мемориала Памяти и Славы. Митинг возглавили руководитель исполкома района Линар Маняпов и военком района Загир Абдуллин. Мемориал Памяти и Славы украсился живыми гвоздиками и венками, а метроном отмерил каждую секунду минуты молчания в память о Героях Отечества.

После митинга прошел традиционный автопробег по маршруту Старые Челны – Вишневая Поляна – Караульная Гора. В этот же день в Нурлате состоялось официальное открытие указателя улицы Интернационалистов.



В другом городе Татарстана – Менделеевске также прошло торжественное мероприятие, посвященное памятной дате России – Дню Героев Отечества. В мероприятии приняли участие руководство района, школьники и юнармия. Участники поздравили собравшихся с праздником, почтили память минутой молчания, прошлись по аллее Героев.





Почетные гости возложили цветы к памятнику труженикам тыла, вдовам и детям войны, бюстам бондюжцев – Героев Великой Отечественной войны, мемориалу воинам интернационалистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани возложили цветы к Вечному огню в парке Победы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.