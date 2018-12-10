В Казани открыли памятник Герою России Марату Ахметшину

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Виктория Елфимова). На территории татарско-русской школы № 113 состоялось открытие памятника Герою России Марату Ахметшину.

На мероприятии присутствовали вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и мэр Казани Ильсур Метшин. Также торжественную церемонию посетила семья Марата Ахметшина – его родители, жена и сын. Присутствующие почтили Героя минутой молчания, Курсанты Казанского танкового училища отдали честь и возложили цветы к мемориалу.

«Сегодня мы открываем памятник нашему земляку Ахметшину Марату Радиковичу. Еще раз хотим показать всем, что его подвиг бессмертен», – сказал Василь Шайхразиев.

Перед казанцами с приветственным словом также выступил мэр города Казани Ильсур Метшин. Он обратился к молодежи, в особенности к детям, которые учатся в школе № 113.

«Символично, что в День Героев России мы здесь сегодня открываем памятник человеку, который совершил подвиг и увековечил себя в золотых страницах истории нашей Родины. Это подвиг человека, который был среди нас, который работал в муниципальном предприятии города Казани. Хочу обратиться к нашей молодежи, чтобы они высоко несли знамя Героя Российской Федерации, нашего земляка», — заключил Метшин.

Почетное право открыть памятник Герою России Марату Ахметшину предоставили отцу Радику Ахметшину и сыну Амиру, курсанту Казанского суворовского училища.

«Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Мы очень благодарны за то, что вы не забываете нашего сына. Он был на самом деле добрый, умный, уважал старших, защищал младших. До последней капли крови он оставался верным своему воинскому долгу. Спасибо вам всем!» — произнес Радик Ахметович.

Среди собравшихся также были учителя Марата и директор школы № 113 Ахтариева Илюза.

«Для нашей школы это событие очень знаменательное и ценное. Марат был скромный, хороший ученик. Он не особенно выделялся, но у него был стержень. Очень ответственный был. Ведь только такие ученики могут совершить подвиг. То, что он совершил даже больше нужно нам, ученикам, которые сегодня на его примере воспитываются», — прокомментировала событие корреспонденту ИА «Татар-информ» Ахтариева Илюза.

В завершении мероприятия собравшиеся почтили Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Марат Ахметшин учился в школе № 113, поступил в Казанское артиллерийское училище, после его окончания служил в Северо-Кавказском военном округе. В 2016 году он был командирован в Сирию. 3 июня того же года героически погиб при выполнении боевой задачи. Похоронен в деревне Атабаево Лаишевского района РТ.

Указом Президента России от 23 июня 2016 года за мужество и героизм при выполнении специальных задач капитану Ахметшину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Впоследствии имя Ахметшина было присвоено школе № 113, а в Лаишеве установили памятник в его честь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.