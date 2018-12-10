В 2018 году татарстанцы чаще всего интересовались открытием Castorama и пожаром в ТЦ «Порт»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В этом году жители Татарстана чаще всего интересовались открытием магазина Castorama, пожаром в ТЦ «Порт» и запуском «Яндекс.Еды». Соответствующее исследование подготовила компания «Яндекс».

В центре внимания жителей республики также оказалась вспышка кори в Татарстане, открытие пляжа «Камское море» в Лаишеве, фестиваль болельщиков на чемпионате мира по футболу, создание Министерства по делам молодежи и съемки сериала «Зулейха открывает глаза».

Кроме того, эксперты «Яндекса» подсчитали, какие знаменитости больше всего интересовали татарстанцев, какие фильмы и телешоу они охотнее смотрели, а также какие гаджеты привлекли их внимание.

Самый сильный отклик у жителей республики вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Стивена Хокинга.

Самые популярные новинки в поиске «Яндекса» в Татарстане – смартфоны. Из других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес в республике вызвала только новая Lada Granta. Ни оружие, ни фитнес-браслеты, ни антистрессовые игрушки до первой десятки не дотянули.

На первом месте в татарстанском киносписке – фильм «Движение вверх». Среди лидеров еще две картины о спорте – «Лед» и «Тренер». Татарстанцы также активно интересовались экранизациями комиксов – в топе запросов «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Веном».

Любопытнее всего жителям Татарстана было наблюдать за брачными шоу – первые две строчки в топе заняли передачи «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке присутствуют песни, танцы и целых две битвы экстрасенсов.

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