Татарская красавица победила в конкурсе красоты «Мисс Камчатка 2018»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Татарка Эвелина Латыпова одержала в XV краевом конкурсе красоты «Мисс Камчатка 2018». Девушке вручили денежный приз в 100 тысяч рублей, а «Мисс Камчатка 2017» Елизавета Воронова торжественно передала ей корону, передает ИА «Камчатка».



Эвелина также представит край на конкурсе «Мисс Азия», который состоится весной 2019 года.



В финале «Мисс Камчатка 2018» соревновались 17 участниц, они преодолели четыре этапа: «визитку», творческий тур, дефиле в купальниках и финальный выход. Участницы пели, танцевали, читали стихи и прозу, одна из них не смогла выйти на сцену из-за волнения. Но в конце ее ждал сюрприз — именно она стала «Мисс зрительских симпатий», набрав 2446 голосов.



Это звание чуть не досталось нашей соотечественнице – Эвелине Латыповой. Арт-директор модельного агентства Fashion star, продюсер конкурса «Мисс Камчатка» рассказала, что в этом году по просьбе участниц голосование за «Мисс зрительских симпатий» было закрытое. Разрыв между участницами был совсем небольшой — меньше 200 голосов между первым и пятым местами. Эвелина Латыпова очень долго лидировала, однако в последний момент ее обошла Дарья Бакумцева.



Титул «Первая вице-мисс Камчатка» достался Виктории Трофимовой. «Второй вице-мисс Камчатка» стала Екатерина Душко. Титул «Мисс Петропавловск-Камчатский» присвоен Юлии Нестеровой, она же представит Камчатку в Китае на конкурсе «Посланница красоты».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.