(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Чистопольская агрофирма заплатила полмиллиона рублей долга по зарплате после ареста ее автомобилей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Сельхозпредприятие задолжало 100 работникам миллион рублей заработной платы.

Приставы Чистопольского РОСП описали два «КАМАЗа» и три легковушки организации, после чего агрофирма погасила полмиллиона рублей задолженности.

Если предприятие в ближайшее время не выплатит оставшуюся часть долга, арестованные машины будут реализованы в счет уплаты.

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