В Набережных Челнах в улетевшей в кювет «Приоре» пострадал пассажир

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в улетевшей в кювет «Приоре» пострадал пассажир, сообщает местная Госавтоинспекция.

Вчера на Казанском проспекте 24-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадал 24-летний пассажир. Парня доставили в больницу.

В этот же день произошло еще одно ДТП. 49-летняя женщина за рулем «Датсун», выезжая с парковочной площадки возле налоговой инспекции, сбила 17-летнего парня. Юноше понадобилась медицинская помощь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.