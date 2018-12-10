Жителя Тетюшского района РТ осудили за то, что 14 лет не платил алименты на содержание сына

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Жителя Тетюшского района РТ осудили за то, что он не платил алименты 14 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что с 2004 года житель села Урюм должен был оплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако уклонялся от обязанностей даже после административного наказания.

В итоге долг неплательщика превысил 883 тысячи рублей.

По статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно» суд приговорил его к четырем месяцам исправительных работ.

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