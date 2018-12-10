В Казани отметили День Героев Отечества

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). День Героев Отечества отметили сегодня в казанском парке Победы ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, волонтеры и представители власти.

Казанцев поздравили заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«День Героев Отечества – это праздник торжества и героизма России, это хорошее событие, чтобы вспомнить подвиги и почтить память наших героев – Героев России, Советского Союза и Социалистического Труда», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

Церемония прошла в торжественном молчании. Участники неспешно подходили к Вечному огню, вокруг которого застыл почетный караул, и возлагали гвоздики.

Почтить память погибших пришли и такие известные казанцы, как председатель общественной организации «Герои Татарстана» Ильдус Мостюков и Герой Советского Союза Борис Кузнецов с супругой.

Борис Кузнецов поделился впечатлениями от поездки на празднование Дня Героев Отечества в Москву, где его поздравил Президент России Владимир Путин.

«Встретиться с Президентом – великое счастье. Нашей страной руководит бодрый, красивый и замечательный человек. Когда мы слушали выступление нашего Верховного главнокомандующего, мы думали только об одном – мы желали счастья и радости нашей России», – заметил Кузнецов.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. Праздник установлен в честь Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

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