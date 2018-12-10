Уроженцу Аксубаево вручили орден Мужества за выполнение боевой задачи

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Уроженец Аксубаево – тридцатилетний Егор Крайнов – удостоен ордена Мужества за выполнение боевой задачи. Награду ему вручил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, пишет газета «Аксубаево».

Вручение награды состоялось на заседании Военного совета Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Сразу после награждения Егор приехал в краткосрочный отпуск на родину – в Аксубаево, навестить своих родителей – Лолу Каримовну и Николая Федоровича Крайновых.





Орденом Мужества награждаются граждане России, которые проявили самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.



Егор родился и вырос в Аксубаеве, учился сначала в восьмилетней школе, а потом в школе № 2 райцентра. Молодой человек считает, что служить Отечеству – долг каждого мужчины, «святая обязанность». «Это святая обязанность – при необходимости защитить свою страну, свою землю, свой народ. Я никогда не значился в списках "отличников", но всегда дружил со спортом и в классе седьмом уже был твердо уверен, что стану военным», – рассказал о себе Крайнов.





Сейчас Егор служит командиром разведывательной роты в Карачаево-Черкесии, в звании капитана, боевые задачи выполняет в служебных командировках.





Егор Крайнов посетил родную школу, встретился с учителями и учениками, а директор провела экскурсию для выпускника по обновленной после ремонта школе, заглянули и на уроки. Выпускник рассказал школьникам о профессии военного, ребята засыпали гостя вопросами, начиная с того, какие любимые предметы были в школе до видов оружия, которое приходилось офицеру держать в руках.

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