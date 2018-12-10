Исполком посоветовал казанцам кататься на лыжах в парках и скверах, а не в лесах

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Исполком Казани посоветовал горожанам кататься на лыжах в общественных пространствах, а не в лесах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявила председатель Комитета физической культуры и спорта столицы РТ Светлана Вострикова.

«Всем жителям желаю, чтобы они приходили именно в парки кататься вечерами, а не просто в открытые леса – ради своей безопасности», – отметила Вострикова в разговоре с журналистами.

Власти города обдумывают установку систем видеонаблюдения в местах, где люди катаются на лыжах. Также обсуждается вопрос освещения трасс.

«На самом деле это дорогостоящая история. Кроме того, например, в том году в Лебяжьем пытались освещенную трассу сделать. К сожалению, вандалы постоянно портили [оборудование]. Встал вопрос видеокамер. Этот вопрос сейчас обсчитываем. Как вы обратили внимание, мы практически все трассы пытаемся размещать в парках и скверах. У нас появилась Дирекция парков и скверов, которая разрабатывает свою программу. Конечно, там будут и видеокамеры, и освещение», – пояснила Вострикова.

Ранее стало известно, что для занятий зимними видами спорта в Казани организовали семь освещенных лыжных трасс.

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