В Набережных Челнах за новогодние каникулы проведут 608 праздничных представлений

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах за новогодние каникулы проведут в общей сложности 608 праздничных представлений. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

Зимние каникулы в этом году продлятся с 26 декабря по 8 января включительно, напомнил чиновник. В течение всего времени отдыха школьники смогут посещать новогодние вечера и участвовать в профильных акциях.

«Посещение всех школьных елок будет бесплатным», – подчеркнул Халимов.

В дни каникул детей приглашают принять участие в акции «Я поведу тебя в музей» и в работе интерактивных площадок тимуровских отрядов «Жизнь как театр», на которых им покажут острые жизненные ситуации и расскажут, как выходить из них с минимальными потерями.

В Автограде также будет организована широкомасштабная акция «Новогодняя мечта», которая пройдет с 10 по 23 декабря. В ходе кампании состоится сбор подарков, которые вручат в том числе и маленьким пациентам КМДЦ, вынужденным провести новогоднюю ночь в больничных палатах. Дед Мороз и Снегурочка начнут навещать больных уже 27 декабря. В этот же день они поедут с подарками по домам детей, которым поставлен диагноз «муковисцидоз».

В дни каникул юные челнинцы смогут посетить новогодние спектакли. В Органном зале для них подготовили представление «Бременские музыканты», в театре кукол – «Историю одной снежинки», а в театре «Мастеровые» – «Золушку», «Волшебника изумрудного города» и «Снежную королеву». Джазовый оркестр «Визит» приглашает школьников на «Новогодний калейдоскоп».

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