Правительство РФ выделило Татарстану 690 млн рублей за высокие темпы роста экономики

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил 40 регионам России гранты в размере 19,9 млрд рублей за высокие темпы роста экономики и налогооблагаемой базы в 2017 году. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.

«В целях поощрения субъектов РФ, занявших с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий за 2017 год, подписанным распоряжением межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,9 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами», – поясняется в справке к этому документу.

Как следует из постановления, наибольший рост экономики отмечен в Белгородской области и в Камчатском крае. Эти регионы получили гранты в размере 990,8 млн и 930,7 млн рублей. Татарстан оказался в первой десятке списка по размеру выделенных средств. Близкие к Татарстану результаты отмечены у Республики Адыгея, Амурской области и города Севастополя.

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