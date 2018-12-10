Власти Казани хотят охватить 26 тыс. человек зимними видами спорта

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Казани хотят охватить в этом году 26 тыс. человек зимними видами спорта. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Комитет запланировал на зиму 24 спортивно-массовых мероприятия по 9 видам спорта: хоккей, лыжный спорт, зимняя рыбалка, зимний триатлон, спортивное ориентирование на лыжах, футбол на снегу, конькобежный спорт, фигурное катание, ледолазание.

«Общий охват участников этих мероприятий мы ожидаем порядка 26 тыс. человек. На сегодня горожанам созданы все условия для того чтобы активно проводить время в зимний сезон. Главное — желание», — отметила Вострикова.

16 декабря на Центральном стадионе откроется новая лыжная трасса протяженностью 400м с видом на Кремль. Кроме того, в зимний сезон в Казани будут работать 18 катков с пунктами проката более 3,5 тыс. коньков.

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