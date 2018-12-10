Цены на живые елки на базарах Казани будут в пределах 300 — 1000 рублей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Стоимость новогодних елок на елочных базарах Казани будет в пределах 300 – 1000 рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

«Цена за новогоднюю елку будет варьироваться от 300 до 1000 рублей. К продаже на елочных базарах допускаются только елки, выращенные в специализированных питомниках и имеющие соответствующие документы», — отметил он.

За соблюдением правил торговли и выявлением несанкционированных точек продажи будет следить отдел общественного правопорядка администрации и районов, заявил Фазылянов.

В городе будут работать 15 елочных базаров, включая точки продажи на ул. Чехова, 2 в Вахитовском районе; на ул. Восстания, 83 в Московском районе; на Фучика, 72 в Приволжском районе и др. Фазылянов сказал, что на шесть точек продажи заключены договоры по итогам электронных аукционов. Остальные елочные базары появятся на шатрово-ярмарочных площадках.

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