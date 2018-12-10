В этом году в Казани появились две хоккейные коробки стоимостью более 20 млн рублей

(Казань,10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году в Казани появились две пластиковые хоккейные коробки. На их строительство ушло более 20,6 млн рублей. Площадки находятся на территории гимназии № 5 (ул. Котовского, 2) и школы № 35 (ул. Ахунова, 10а). Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

«В этом году в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок установлены новые пластиковые хоккейные коробки с искусственным покрытием. Там есть раздевалки, трибуны», — сказала Вострикова.

Всего в этом зимнем сезоне в городе будет действовать 77 пластиковых хоккейных коробок. Лед уже залит на 64 коробках, на остальных объектах работа завершится в течение недели.

На 58 коробках работает 69 тренеров, преподавателей подростковых клубов. Сейчас идет процесс формирования команд для участия в турнире «Золотая шайба», районный этап которого стартует 25 декабря, добавила глава комитета.

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