(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 22 тысячи детей получат муниципальные новогодние подарки, сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

Для приобретения муниципальных подарков из бюджета города выделено 7 млн рублей. Подарки получат дети бюджетников, инвалиды, выходцы из малоимущих семей, находящиеся под опекой, а также победители всероссийских и республиканских образовательных олимпиад.

Традиционно в городе будут проводиться «елки мэра», в ходе которых 6,3 тысячи маленьких горожан посетят новогодние представления, подготовленные театрами города.

Еще 300 челнинских школьников приглашены на «Елку Президента РТ», которая в этом году пройдет 25 декабря.

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