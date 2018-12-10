Власти Казани: Принятие генплана откладывается из-за изменений законодательства

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сроки принятия генплана Казани переносятся из-за новых требований федерального законодательства. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева.

«Мы сможем вернуться к завершению и утверждению генерального плана только после доработок и планируем это сделать в 2019 году», — ответила Прокофьева на просьбу мэра Ильсура Метшина рассказать о переносе принятия документа.

Доработки связаны с федеральным законом № 280, который установил новые требования по разработке генплана при наложении населенного пункта на землю лесного фонда.

«Казань одна из первых в России столкнулась с необходимостью разрабатывать проекты генплана по новым правилам», — отметила Прокофьева.

Она также напомнила, что проект генплана в июне обсуждался с горожанами на публичных слушаниях. В них участвовали более четырех тыс. человек, а также поступило порядка 3,5 тыс. письменных обращений по поводу документа.

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