(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Мензелинском районе РТ спасли пятерых рыбаков, провалившихся на снегоходе под лед, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что несколько рыбаков провалились в воду на снегоходе.

На место происшествия отправились полицейские и председатель районного отделения ОСВОД на судне на воздушной подушке «Хивус-10».

Всех мужчин благополучно доставили на берег. От медицинской помощи рыбаки отказались.

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