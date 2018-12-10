Новая лыжная трасса на Центральном стадионе в Казани откроется 16 декабря

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Новая лыжная трасса на Центральном стадионе в Казани официально откроется в грядущее воскресенье, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«16 декабря на Центральном стадионе состоится открытие новой лыжной трассы протяженностью 400м с видом на Кремль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трассу уже можно опробовать — она работает в тестовом режиме.

Лыжники в Казани могут покататься на шести других освещенных трассах. Они работают в парке Горького, в парке Победы, в Горкинско-Ометьевском лесу, в жилом массиве «Чебакса», в Березовой роще пос. Дербышки и на базе стадиона «Локомотив» в Юдино.

Для занятий зимними видами спорта в Казани организованы 18 катков, 7 освещенных лыжных трасс и 77 хоккейных коробок, отмечают в пресс-службе мэрии.

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