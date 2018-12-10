Защитник «Рубина» о победе над «Зенитом»: «Команда проявила характер»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Егор Сорокин, защитник «Рубина», забивший два гола «Зениту» (2:1), отметил, что у него была мотивация обыграть бывший клуб. Сорокин — воспитанник питерской школы «Смена», которая сейчас является Академией «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Впечатления самые положительные. Команда проявила характер. Где-то повезло, где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорогого стоит. Установки на быстрый гол не было. Была установка выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый гол, а потом и второй. Жалко, что пропустили, но ничего страшного. Главное — достояли, удержались. Вдвойне приятно забить два перед уходом в отпуск», — резюмировал Егор.

Комментируя свой второй гол, Сорокин отметил ошибку голкипера «Зенита». «Вратарь вышел, я побежал, поймал его в высшей точке полета. Может, Андрей (Лунев) ошибся. А с первым голом, мы наигрываем угловые, это уже не первый наш год с такого стандарта», — сказал он.

В игре против своей бывшей команды Сорокин не увидел принципиальности. «Не сказал бы. Стимул был, потому что я оказался не особо нужен этому клубу в юношеском возрасте. Хотелось показать себя с лучшей стороны», — заключил Сорокин.

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