Татар-информ

10 декабря 2018, 07:28

Спорт

Голкипер «Рубина» о победе над «Зенитом»: «Игра была тяжелая»

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Спорт

Голкипер «Рубина» о победе над «Зенитом»: «Игра была тяжелая»

Говоря о своей первой игре за «Рубин» в чемпионате России, Егор Бабурин сказал, что об этом никаких разговоров перед игрой не было.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вратарь казанского «Рубина» Егор Бабурин, арендованный у «Зенита», комментируя победу над «Зенитом» (2:1), признал, что игра была тяжелой. Об этом собщает «Спорт-экспресс».

«Игра была тяжелая, даже не верится, что победили, потому что перед матчем была очень тяжелая кадровая ситуация. Сыграли организованно и почти ничего не дали сделать сопернику. Матч получился тяжелым, пришлось быть максимально сконцентрированным все 90 минут. Забили два гола, а для нас это даже неожиданное явление. Самое главное – победа, потому что до этого теряли много очков на ровном месте», — прокомментировал он.

Также Бабурин признал свою ошибку. «Были сложные моменты, навал, много человек в штрафной. К тому же пришлось исправлять свою ошибку, когда бил Иванович. Что до пенальти "Зенита", то даже не знаю, сейчас у тренеров спрашивал. Плохо помню удар, Паредес пробил очень сильно. Знал, куда он будет бить, но удар получился хорошим», — отметил Бабурин.

Говоря о своем участии в матче, а это была первая игра Бабурина за «Рубин» в чемпионате России, Егор сказал, что никаких разговоров перед игрой не было. «Никак не обсуждалась тема. С вратарями, видимо, не такая история, как с полевыми игроками. Не знаю, как так получилось, но разговоров об этом не было», — заключил он.

 

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