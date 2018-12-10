Главный тренер «Зенита» о поражении от «Рубина»: «Ничего страшного, должны были больше забивать»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Рубина» (1:2), посчитав, что его команде не хватило остроты в атаке, передает «Спорт-Экспресс»

«Думаю, по первому тайму — не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, мы прекрасно понимали, что „Рубин“ будет ждать нашей ошибки или же стандарт, где мы неоправданно много фолили в первом тайме, особенно вначале. Заработали совершенно ненужные штрафные. После одного из угловых, достаточно простого и типичного, а мы их долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Но ничего страшного, должны были больше забивать», — резюмировал Семак.

Наставник «Зенита», экс-капитан «Рубина» посчитал, что второй тайм остался за «Зенитом». «Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, было давление. Но, к сожалению, не смогли забить больше, чем „Рубин“, а в итоге еще раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму пропущенному мячу. Отыгрываться с 0:2 сложно, но можно было», — признал Семак.

Причиной поражения Семак посчитал слабость атак «Зенита». «Не хватило только забитых мячей. Сложно создавать много моментов, когда команда во втором тайме практически все время в своей штрафной площади. Много было моментов. Могли сыграть лучше», — сказал он.

Подводя итоги матча, Семак назвал поражение от «Рубина» обидным. «Всегда хочется большего. Естественно, по ходу того, что все теряют очки. Вопрос: кто сколько потеряет. Мы особых иллюзий не строили. С одной стороны, первое место до перерыва это хорошо. Мы вышли в евровесну. Тем не менее не хотелось бы терять очки в тех матчах, но мы никак не должны были терять их так, как сегодня, как в Махачкале. Это достаточно обидное поражение. Это футбол. Бывает, много контролируешь, иногда по делу, иногда не по делу. Выигрываем или проигрываем», — заключил Семак.

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