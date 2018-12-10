Татар-информ

10 декабря 2018, 06:42

Спорт

Курбан Бердыев о победе над «Зенитом»: «Есть удовлетворение от результата»

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Спорт

Курбан Бердыев о победе над «Зенитом»: «Есть удовлетворение от результата»

Объясняя свое решение доверить место в воротах «Рубина» Бабурину, наставник «Рубина» сказал, что на сегодня это сильнейший вратарь его команды.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в гостях, отметив, что успех дался им тяжело. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело. Но есть удовлетворение от результата. Благодарен Всевышнему, что молодые ребята в первый раз вышли и одержали победу над лидером чемпионата, заслуженным лидером. Абдуллаева я заменил, потому что он попросил замену. Степанов вышел, не волновался. Доволен и Сагитовым», — рассказал Бердыев.

Объясняя свое решение доверить место в воротах «Рубина» воспитаннику «Зенита» Бабурину, это был его первый матч за казанцев в чемпионате страны, наставник «Рубина» сказал, что на сегодня это сильнейший вратарь его команды. «У нас кто сильней, тот и играет. Бабурин сыграл хорошо. Поймите, он очень хорошо выглядит на тренировках. Мы и в предыдущей игре хотели ставить его в состав. Он действительно лучший. Причем здесь место рождения?» — отметил  он.

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