Альметьевцы смогут написать письма с заветными желаниями в Великий Устюг

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С 6 декабря в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РТ, который находится по улице Грибоедова, 10, принимаются письма с заветными желаниями Деду Морозу, сообщает Роспотребнадзор по РТ – Альметьевский территориальный отдел.



Пока взрослые получают консультацию специалистов, дети могут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику и положить его в специальный ящик. Все письма будут направлены главному Деду Морозу нашей страны в Вологодскую область, Великий Устюг.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 по 23 декабря жители города Чистополя также смогут отправить письмо в резиденцию Деда Мороза, опустив его в специальный почтовый ящик. Письма и открытки с пожеланиями и поздравлениями будут выниматься из ящика ежедневно.



Кроме Чистополя, Почта Деда Мороза открыта в трех отделениях столицы Татарстана по адресам: Кремлевская, 8; Привокзальная площадь, 1; Проспект Победы, 138.

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