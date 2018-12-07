«Нурлатский сахар» отметил 60-летний юбилей награждением лучших сотрудников

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Нурлате состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию ЗАО «Нурлатский сахар», пишет газета «Дружба».



Поздравить коллектив предприятия приехало множество гостей. Со сцены дома Дружбы народов звучало множество теплых слов, напутствий, пожеланий.





Работников поздравили замглавы района Ильяс Ахметзянов, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Раис Сулейманов, генеральный директор завода Игорь Сагайдак, директора Нурлатского сахарного завода предыдущих лет и другие. Гости торжества вспоминали все этапы развития предприятия, его историю, наметили перспективы.



Лучших работников за многолетний добросовестный труд наградили почетными грамотами руководство Нурлатского района и глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.





Нагрудный знак «Почетный работник сахарной промышленности России» получил аппаратчик варки утфеля Расим Бикбаев, медалью «За вклад в развитие свеклосахарной отрасли России» наградили начальника смены основного производства Сергея Кротова.



После награждения и поздравительных слов праздник продолжился концертными номерами.

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