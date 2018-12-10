Самозахват стал самым популярным нарушением Земельного кодекса в РТ

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Рустам Ибраев). Наиболее распространенным нарушением земельного законодательства в Татарстане является самовольный захват территории. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя Росреестра по РТ Артем Костин.

«Самовольное занятие участка без каких-либо прав на него является самым часто встречающимся нарушением в нашей работе сегодня», — рассказал заместитель руководителя Росреестра по РТ.

По словам спикера, из 10 тыс. нарушений Земельного кодекса РФ более 90% нарушений в республике — это незаконный захват территории.

Неправомерные действия по захвату территории либо ее части влекут за собой административную ответственность, которую выявит инспектор Росреестра, отметил Артем Костин.

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