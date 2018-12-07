За 2018 год татарстанцы оспорили кадастровую стоимость жилья на 140 млн рублей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). За 2018 год татарстанцы оспорили кадастровую стоимость жилья на общую сумму в 140 млн рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Росреестра по РТ Артем Костин.

«За 2018 год кадастровая стоимость объектов недвижимости уменьшилась примерно на 140 млн рублей», — отметил Артем Костин.

Всего с начала года в специальную комиссию при Росреестре Татарстана поступило более тысячи заявлений. Из них комиссия рассмотрела более 200 заявлений, остальные были отклонены из-за того, что заявители подали неполный комплект документов, необходимых для рассмотрения в рамках действующего законодательства, сообщил собеседник агентства.

По его словам, в пользу самих заявителей были пересмотрено порядка двадцати заявлений.

«Относительно других регионов татарстанцы нечасто хотят оспаривать кадастровую стоимость недвижимости. Например, в Башкортостане или в Самарской области таких рассмотренных обращений более тысячи», — подчеркнул замруководителя Росреестра по РТ.

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