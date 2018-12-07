В Нижнекамске отгремел гала-концерт фестиваля «Бэхетле балачак» – «Счастливое детство»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся гала-концерт регионального фестиваля «Бэхетле балачак» – «Счастливое детство». Конкурс проводился среди дошкольников в рамках Десятилетия детства в РФ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Более 450 юных талантов от четырех до семи лет из разных районов республики приняли участие в отборочном туре конкурса. В текущем году в конкурсе участвовали юные таланты Нижнекамского, Буинского, Альметьевского, Муслюмовского районов, а также города Набережные Челны, до финала дошли около ста юных артистов. Лучшие из лучших показали свои таланты на гала-концерте.





Фестиваль стал настоящим праздником детства: юные исполнители перевоплотились в певцов, танцоров, декламаторов, балерин. Компетентное жюри оценивало выступление юных артистов в актерском и исполнительском умении, зрелищности, оригинальности, национальном колорите, соответствии местной традиции костюмов, изобразительном мастерстве.



Лауреаты конкурса получили дипломы, кубки и специальные подарки, а каждому участнику фестиваля вручили сертификаты.

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