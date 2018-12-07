В 2018 году в Татарстане отремонтировали 14 детских лагерей за 200 млн рублей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане отремонтировали 14 детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«Детские лагеря обновили в 14 районах республики, в том числе в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, а также Заинском, Черемшанском, Мензелинском, Нурлатском, Атнинском, Елабужском, Буинском, Алькеевском, Азнакаевском, Пестречинском и Лаишевском районах», — отметили в министерстве.

В этом году также построено шесть новых объектов в детских оздоровительных лагерях, один объект реконструирован.

Всего на эти цели было выделено 200 млн рублей.

На сегодняшний день министерство формирует комплексную республиканскую программу капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 — 2021 годы.

Кроме того, со следующего года заработает программа строительства и реконструкции внутренних и подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 — 2021 годы.

Всего с 2014 по 2017 год по программе капремонта детских оздоровительных лагерей в Татарстане отремонтировали 40 ДОЛ, построили девять ДОЛ и реконструировали четыре ДОЛ. Общий объем финансирования составил 406,35 млн рублей.

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