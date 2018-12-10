Татар-информ

10 декабря 2018, 09:10

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом стиле театра юного зрителя имени Г. Кариева

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о новом стиле театра юного зрителя имени Г. Кариева

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 10 декабря, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная новому стилю Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева.

В мероприятии примут участие главный режиссер театра, Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов, директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева Гузель Сагитова, Народный артист Татарстана, Заслуженный артист России Нуриахмет Сафин, дизайнер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева Розалина Мусабирова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.
 

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