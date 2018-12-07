Нижнекамский новогодний гала-концерт соберет на одной сцене артистов «Поющей волны»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 13 декабря в 18:30 в Доме культуры «Мирас» Нижнекамска состоится гала-концерт «Новогодние ритмы "Поющей волны"», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В большом празднике примут участие вокалисты из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Заинска, Елабуги и других городов республики.



Фестиваль «Поющая волна» уже несколько лет подряд проводится в летний сезон прямо на набережной Камы. В морозные декабрьские дни организаторы предлагают вспомнить лето с зажигательными хитами от конкурсантов.



«Поющая волна» удивляет не только возрастным «разбросом», но и разножанровостью: в программе прозвучат композиции русской и татарской эстрады, а также рок, народные песни, а капелла. Все туры фестиваля открыты для бесплатного посещения, уже прошло пять больших концертов, в том числе под открытым небом.

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