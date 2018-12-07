(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Лучшие высокогорские исполнители узнали истоки названия «Высокая Гора». Трехчасовой концерт лучших певцов района собрал множество зрителей в казанском культурно-досуговом комплексе имени Ленина, пишет газета «Высокогорские вести».



По задумке организаторов, ведущие праздника весь вечер выясняли, почему же Высокая Гора зовется высокой – ведь здесь нет ни гор, ни возвышенностей. В финале концерта стало ясно, Высокая Гора носит такое гордое звание, потому что она возвеличена своим трудолюбивым народом, прославляющим малую Родину. Также от артистов поступило предложение использовать в названии прилагательное «великая», а не «высокая».



Организаторы концерта подготовили выставку о предприятиях района, которая стала итогом экономических достижений, также был представлен фильм как итог преобразования района, а яркие выступления артистов отобразили творческую сумму успехов каждого года.





Красочные костюмы, родные мелодии, зажигательные танцы никого не оставили равнодушным. Продолжительные аплодисменты сопровождали каждое выступление, лица зрителей светились радостью.

Программа концерта включала народные песни, танцы, современные ритмы. Восхищение у зрителя вызвало театрализованное действо. Гостям в зале поведали о возникновении Иске-Казани. Участники действия продумали все – от деталей истории до деталей костюмов.

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