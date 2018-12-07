Татар-информ

10 декабря 2018, 03:11

Культура

Лучшие высокогорские исполнители узнали истоки названия «Высокая Гора»

Рекомендуем

Культура

Лучшие высокогорские исполнители узнали истоки названия «Высокая Гора»

Фото: газета «Высокогорские вести»

В культурно-досуговом комплексе им. Ленина прошел трехчасовой концерт лучших исполнителей Высокогорского района.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Лучшие высокогорские исполнители узнали истоки названия «Высокая Гора». Трехчасовой концерт лучших певцов района собрал множество зрителей в казанском культурно-досуговом комплексе имени Ленина, пишет газета «Высокогорские вести».

По задумке организаторов, ведущие праздника весь вечер выясняли, почему же Высокая Гора зовется высокой – ведь здесь нет ни гор, ни возвышенностей. В финале концерта стало ясно, Высокая Гора носит такое гордое звание, потому что она возвеличена своим трудолюбивым народом, прославляющим малую Родину. Также от артистов поступило предложение использовать в названии прилагательное «великая», а не «высокая».

Организаторы концерта подготовили выставку о предприятиях района, которая стала итогом экономических достижений, также был представлен фильм как итог преобразования района, а яркие выступления артистов отобразили творческую сумму успехов каждого года.



Красочные костюмы, родные мелодии, зажигательные танцы никого не оставили равнодушным. Продолжительные аплодисменты сопровождали каждое выступление, лица зрителей светились радостью.

Программа концерта включала народные песни, танцы, современные ритмы. Восхищение у зрителя вызвало театрализованное действо. Гостям в зале поведали о возникновении Иске-Казани. Участники действия продумали все – от деталей истории до деталей костюмов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске отгремел гала-концерт фестиваля «Бэхетле балачак» – «Счастливое детство»
Новости дня
04:25
«Нурлатский сахар» отметил 60-летний юбилей награждением лучших сотрудников

Лучших работников за многолетний труд наградили почетными грамотами руководство Нурлатского района и Минсельхозпрода РТ.

03:11
Лучшие высокогорские исполнители узнали истоки названия «Высокая Гора»

В культурно-досуговом комплексе им. Ленина прошел трехчасовой концерт лучших исполнителей Высокогорского района.

02:44
Потерявший зрение пестречинский гиревик занял первое место в спартакиаде среди людей-инвалидов

Житель села Кибячи Павел Чемодуров, который потерял зрение более сорока лет назад, на состязания всегда приходит с супругой.

01:19
Лаишевскую долгожительницу поздравили с юбилеем власти России и Татарстана

Руководитель аппарата Совета района Ильнар Хантимеров вручил имениннице открытку от Президента РФ Владимира Путина, денежное поощрение.

00:17
В Нижнекамске отгремел гала-концерт фестиваля «Бэхетле балачак» – «Счастливое детство»

Лауреаты конкурса получили дипломы, кубки и специальные подарки, а каждому участнику фестиваля вручили сертификаты.

9.12 23:26
В Буинском музее представили «ожившие» экспонаты – фотоаппаратуру времен СССР

Музыкальную гостиную посетили жители дома-интерната для престарелых и инвалидов, президиум Совета ветеранов района.

9.12 22:58
Марафон «От сердца к сердцу» собрал средства для лечения десяти детей из Высокогорского района

Вырученные от благотворительного марафона деньги делятся между семьями, в которых живут особенные дети.

9.12 22:44
Традиционным зажжением священного огня евреи отметили последний вечер праздника Ханука

Казанские евреи собрались на улице Баумана отметить один из традиционных праздников.

9.12 21:48
«Рубин» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» впервые за шесть лет

Умелая оборона вкупе с отработанными стандартами помогли казанцам победить в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года.

9.12 21:38
Долгожитель Нижнекамска в свой 90-летний юбилей сыграл гостям на гармони

Муразяп Исмагилов приехал с семьей на комсомольско-молодежную стройку в 1963 году.

9.12 21:22
Эксперты назвали топ-10 зарубежных стран, популярных среди российских туристов
9.12 20:54
Владельцы iPhone пожаловались на навязчивую рекламу от Apple
9.12 20:36
Специалисты из России и ближнего зарубежья обсудят состояние национальных литератур в Казани

12 декабря в столице Татарстана пройдет международная конференция, приуроченная к 90-летию знаменитого национального писателя Чингиза Айтматова.

9.12 20:14
Система «Народный инспектор» может начать работать в 2019 году по всей России
9.12 19:30
Покоритель Северного полюса из Лаишевского района получил подарки в День Героев Отечества

Высокое звание Фидус Асхадуллин получил в 1977 году за заслуги в подготовке экспериментального рейса атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс.

9.12 19:08
На территории деревни Канаш Заинского района введен карантин по бешенству животных

Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина в связи с неблагополучием по бешенству животных.

9.12 18:36
Театр Кариева впервые представит постановку с рэп-дуэтом и посадит зрителей на сцену

Уникальность проекта заключается в том, что артисты и зрители будут размещены на одной сцене, и мест будет не более пятидесяти.

9.12 18:06
Мировая оперная звезда Аида Гарифуллина дала концерт в Казани

11 декабря Аида Гарифуллина и ГСО РТ под управлением Александра Сладковского дадут концерт в Москве.

9.12 17:54
В Казани 13 декабря пройдет ярмарка вакансий

В ярмарке вакансий смогут поучаствовать и люди с ограниченными возможностями здоровья.

9.12 17:12
Глава Лаишевского района оценил судака, пойманного 92-летним Героем Советского Союза Кузнецовым

Глава Лаишевского района поздравил Бориса Кузнецова с Днем Героев Отечества.

9.12 16:38
Опытный образец нового плацкартного вагона запустят в эксплуатацию до конца 2018 года
9.12 16:06
В Татарстане 10 декабря ожидается метель

Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах республики.

9.12 15:54
Татарстанские родители пожаловались на холодную и невкусную еду в образовательных организациях

Управление Роспотребнадзора по РТ рассмотрело все 54 обращения граждан по организации питания в детских объектах Казани и других городов республики.

9.12 15:25
Минтранс представит анализ по ВСМ Москва — Казань в ближайшее время

Президент России поручил Минтрансу дополнительно рассмотреть эффективность первой в стране ВСМ Москва — Казань.

9.12 14:52
Для детей-инвалидов Нижнекамска устроили благотворительный ужин в пиццерии

Организаторы праздника считают, что такие встречи нужно проводить обязательно, многие из детей постоянно находятся дома, лишены полноценного общения.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×