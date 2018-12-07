Потерявший зрение пестречинский гиревик занял первое место в спартакиаде среди людей-инвалидов

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Пестречинский гиревик Владислав Данилов занял первое место в районной спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет газета «Вперед».



Спартакиада проводится среди людей-инвалидов для того, чтобы помочь им адаптироваться в окружающем мире, встретиться друг с другом, обсудить общие вопросы, поделиться своими достижениями, подсказать выход из ситуации человеку, который тоже оказался в таком же непростом положении.

В мероприятии приняли участие более ста человек. Виды спорта специально были подобраны так, чтобы попробовать свои силы смог каждый и в нескольких дисциплинах. Участники соревнований сразились в настольный теннис, шашки, шахматы, поднимали гирю, боролись на руках (армрестлинг), стреляли из пневматической винтовки. Все проявили большую активность и бодрый настрой.



Житель села Кибячи Павел Чемодуров, который потерял зрение, на состязания всегда приходит с супругой. В этот раз его сопровождал друг Александр Дормидонтов, который рассказал, что Чемодуров не видит уже более 40 лет, лишился зрения еще в молодости. Однако вопреки несчастью он не сломался духом, сохранил жизнерадостность, позитивное отношение к миру. «Он очень целеустремленный, невероятно добрый человек. У нас общее хобби – гиревой спорт. Я, можно сказать, его тренер», – рассказал Александр.





Павел Чемодуров занимает лидирующие места на республиканских турнирах по гиревому спорту. На этом мероприятии ему также не было равных.



Принять участие в спартакиаде пришли и жители райцентра – Владислав Германович и Ольга Александровна Даниловы. Супруги рассказали, что часто посещают подобные мероприятия, здесь они интересно проводят время, общаются с друзьями. Ольга Данилова заняла второе место по стрельбе из пневматической винтовки.



В спартакиаде приняли участие и дети из местной коррекционной школы. Они с удовольствием соревновались друг с другом, искренне радовались как своим победам, так и достижениям друзей. Призерам соревнований и всем тем, кто активно участвует в культурно-спортивных мероприятиях вручили подарки, почетные грамоты и благодарственные письма.

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