Личный кабинет для юридических лиц: передача показаний приборов учета и обновленный интерфейс

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). АО «Татэнергосбыт» активно развивает дистанционные сервисы взаимодействия с клиентами — юридическими лицами, которые позволяют не только экономить личное время, но и имеют ряд преимуществ.

«На сегодняшний день пользователями Личного кабинета являются более 5 000 клиентов — юридических лиц. С каждым годом интерес к данному сервису растет, и мы постоянно работаем над тем, чтобы он был простым и удобным для клиентов. В развитии Личного кабинета мы учитываем результаты регулярных опросов и пожелания потребителей, направляемых в наш адрес. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят обновленный Личный кабинет и количество активных пользователей станет еще больше», — отмечает начальник отдела по организации клиентского сервиса АО «Татэнергосбыт» Марина Кузнецова.

С апреля текущего года специалистами АО «Татэнергосбыт» была обновлена главная страница сервиса «Личный кабинет для юридических лиц».

Теперь клиентам станет еще легче ориентироваться в навигации и оперативно искать необходимую информацию. Еще одно новшество было реализовано для юридических лиц, не использующих в работе электронный документооборот — возможность передачи показаний приборов учета.

Преимущества использования сервиса:

— оплата счета за электроэнергию и передача показаний приборов учета в режиме онлайн;

— просмотр истории платежей и переданных показаний приборов учета;

— обратная связь: клиент может заказать звонок специалиста компании в удобное для себя время или отправить обращение, статус рассмотрения также можно самостоятельно отслеживать в Личном кабинете;

— заказ ведомости электропотребления за отчетный период, которая будет направлена на электронную почту;

— подписка на получение актуальных новостей в сфере энергетики.

Для того, чтобы зарегистрироваться в сервисе, клиенту необходимо передать личному менеджеру по расчетам АО «Татэнергосбыт» электронный адрес, который будет одним из идентификаторов в системе. Затем пройти регистрацию на официальном сайте tatenergosbyt.ru, заполнив всего три поля: ИНН, ФИО представителя, адрес электронной почты.

При возникновении вопросов клиенты компании могут обратиться в контактный центр компании, позвонив по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-200-25-26.

Подробнее о том, как зарегистрироваться в сервисе и воспользоваться его возможностями вы сможете узнать в подготовленной специалистами АО «Татэнергосбыт» видеоинструкции, с которой можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Пресс-центр/Видеоархив».