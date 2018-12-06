Лаишевскую долгожительницу поздравили с юбилеем власти России и Татарстана

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Труженица тыла Альфинур Каримова из села Пелево Лаишевского района отметила свой 90-летний юбилей, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



С этим знаменательным событием ее поздравил руководитель аппарата Совета района Ильнар Хантимеров. Он вручил имениннице открытку от Президента РФ Владимира Путина, денежное поощрение и подарки от главы района Михаила Афанасьева, пожелав Альфинур Хайрулловне здоровья, долголетия и бодрости духа.



Альфинур Каримова родилась 6 декабря 1928 года в семье крестьянина, получила начальное образование. Приученная с самого детства к труду, Альфинур пошла работать в совхоз разнорабочей. В тяжелые военные годы молодая девушка, как и все в годы Великой Отечественной войны, отдавала все свои силы на полях невидимого фронта, работая в тылу. В то тяжелое время приходилось выполнять разную тяжелую работу и трудиться на повале леса. Общий трудовой стаж женщины составляет 39 лет.



Супруг Альфинур Хайрулловны – Габдулла Каримов, 1932 года рождения, работал механизатором, умер в 1984 году. Вместе супруги Каримовы прожили 26 лет счастливой и семейной жизни. Вырастили и воспитали в любви и заботе друг к другу двух дочерей, одна из которых — инвалид с детства.



Альфинур Каримова является уважаемой и любимой бабушкой для пяти внуков и девяти правнуков. Дети и внуки, сегодня уже взрослые и самостоятельные люди, связали свою судьбу с Лаишевским районом.



За трудовые заслуги Альфинур Хайрулловна награждена юбилейными медалями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.