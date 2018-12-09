Татар-информ

9 декабря 2018, 22:44

Общество

Традиционным зажжением священного огня евреи отметили последний вечер праздника Ханука

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Общество

Традиционным зажжением священного огня евреи отметили последний вечер праздника Ханука

Казанские евреи собрались на улице Баумана отметить один из традиционных праздников.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, в последний вечер праздника Ханука, на главной пешеходной улице Баумана казанские евреи собрались, чтобы зажечь ханукальные свечи.

Перед зажжением святого ханукального огня было зачитано поздравление мэра Казани Ильсура Метшина: «Искренне желаю вам и всем иудеям Казани крепкого здоровья, счастья и благополучия».

После этого под религиозные песнопения главный раввин республики Ицхак Горелик зажег ханукальные свечи. Затем собравшиеся исполнили традиционный круговой танец. 

Празднику более 2 тыс. лет. Процесс зажжения свечей имеет сакральное значение для Хануки, символизирующее стремление внести в жизнь свет, добро, чистые помыслы.

Ханука берет свои корни с тех времен, когда греки завоевали Израиль. Захватчики осквернили главный духовный центр еврейского народа — храм в Иерусалиме. Еврейский народ восстал против них и смог освободить Иерусалим, а оскверненный храм — очистить от идолов. Для первого богослужения евреи смогли найти чудом уцелевший небольшой горшок специального масла, но несмотря на малое количество огонь горел восемь дней. Это первое богослужение и принесло храму очищение.

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