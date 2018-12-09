Татар-информ

9 декабря 2018, 21:48

Спорт

«Рубин» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» впервые за шесть лет

Рекомендуем

Спорт

«Рубин» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» впервые за шесть лет

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Умелая оборона вкупе с отработанными стандартами помогли казанцам победить в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года.

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче в нынешнем году казанский «Рубин» в Санкт-Петербурге встретился с лидером чемпионата страны — «Зенитом». Умелая оборона вкупе с отработанными стандартами помогли казанцам победить в Питере впервые с 2012 года. Все решил дубль защитника гостей Егора Сорокина.

Сегодня на матч с лидером чемпионата России в составе казанцев на поле вышли сразу два 18-летних футболиста, воспитанники клуба: Артур Сагитов и Раиль Абдуллин. Сагитов уже играл с «Динамо», а для Абдуллина это был дебют в рядах родного клуба.

Из-за дисквалификации матч пропустил главный бомбардир «Рубина» Сердар Азмун, по условиям арендных договоров не могли сегодня играть у гостей Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллогов. Травмированы Хосе Чико Флорес, Федор Кудряшов, Вячеслав Подберезкин, Виталий Устинов, Игорь Коновалов. 

Вместо Ивана Коновалова в воротах «Рубина» сегодня вышел Егор Бабурин — воспитанник «Зенита». Для него это был первый матч за казанскую команду в чемпионате России, до этого он играл за казанцев только в Кубке России. В состав «Зените» из-за травмы не был включен капитан команды Артём Дзюба.

Гости сильно озадачили хозяев уже в самом начале встречи. Фирменный угловой, суматоха у ворот «Зенита». На ближнюю штангу подача с правого углового флажка — рядом с Егором Сорокиным четверо питерских игроков, но защитнику гостей никто не сумел помешать — 0:1. Стоит отметить, с угловых казанцы забили уже 7 голов из общих 16 голов в чемпионате. 

«Зенит» после пропущенного мяча сильно рванул вперед, но «Рубин» редко ошибается в защите. Показательная цифра — до середины первого тайма 80% времени мячом владел «Зенит». Но гости не запираются в своей зоне и время от времени довольно опасно контратакуют. Таким образом первый тайм заслуженно остался за «Рубином».

Столь же бодро гости начали и вторую половину встречи. Не прошло и пяти минут, как счет стал 0:2. Сорокин оформляет дубль. Добавим, что в обоих случаях ему ассистировал Игорь Калинин. На этот раз Калинин навесил в штрафную по центру, а голкипер хозяев Лунев с защитником Анюковым не смогли сориентироваться. Сорокин забежал между ними, прыгнул и отправил мяч головой в сетку. И только через час после начала матча питерцы сумели распечатать ворота «Рубина». Эрнани Азеведо заработал пенальти: защитник «Рубина» Абдуллин попал по ноге соперника, пытаясь дотянуться до мяча. Полузащитник Леандро Паредес не промахнулся — 1:2.

«Зенит» продолжает давить защитные порядки казанцев, но те успешно отбиваются. А на 77-й минуте третий мяч влетает в ворота Лунева, однако из офсайда. Все оставшееся время «Зенит» провел в непрерывных атаках, но пробить бетонную оборону «Рубина» лидеру не удалось. Казанцы победили на берегах Невы впервые с 2012 года и заметно улучшили свое турнирное положение. Бердыев победил своего ученика, Сергея Семака, наставника «Зенита», экс-капитана «Рубина». 

Вчера баскетбольный «Зенит» проиграл дома казанскому УНИКСу, сегодня футбольный «Зенит» проиграл казанцам. Приятный дуплет наших клубов.

После 21 тура в активе «Рубина» стало 25 очков. Команда Бердыева поднялась на шестое место. Следующий матч команда проведет в марте 2019 года дома с «Ахматом» (Грозный).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (0:1). Голы забили: Паредес (59 — с пенальти) — Сорокин (7, 50). Предупреждены: Эрнани, Шатов, Нету, Паредес, Маркизио — Байрамян, Калинин, Сагитов, Уремович, Гранат.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Камболов, Могилевец, Сагитов (Бухаров, 84).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Зинэтула Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Слованом»: «Игра мне понравилась»
Новости дня
23:26
В Буинском музее представили «ожившие» экспонаты – фотоаппаратуру времен СССР

Музыкальную гостиную посетили жители дома-интерната для престарелых и инвалидов, президиум Совета ветеранов района.

22:58
Марафон «От сердца к сердцу» собрал средства для лечения десяти детей из Высокогорского района

Вырученные от благотворительного марафона деньги делятся между семьями, в которых живут особенные дети.

22:44
Традиционным зажжением священного огня евреи отметили последний вечер праздника Ханука

Казанские евреи собрались на улице Баумана отметить один из традиционных праздников.

21:48
«Рубин» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» впервые за шесть лет

Умелая оборона вкупе с отработанными стандартами помогли казанцам победить в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года.

21:38
Долгожитель Нижнекамска в свой 90-летний юбилей сыграл гостям на гармони

Муразяп Исмагилов приехал с семьей на комсомольско-молодежную стройку в 1963 году.

21:22
Эксперты назвали топ-10 зарубежных стран, популярных среди российских туристов
20:54
Владельцы iPhone пожаловались на навязчивую рекламу от Apple
20:36
Специалисты из России и ближнего зарубежья обсудят состояние национальных литератур в Казани

12 декабря в столице Татарстана пройдет международная конференция, приуроченная к 90-летию знаменитого национального писателя Чингиза Айтматова.

20:14
Система «Народный инспектор» может начать работать в 2019 году по всей России
19:30
Покоритель Северного полюса из Лаишевского района получил подарки в День Героев Отечества

Высокое звание Фидус Асхадуллин получил в 1977 году за заслуги в подготовке экспериментального рейса атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс.

19:08
На территории деревни Канаш Заинского района введен карантин по бешенству животных

Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина в связи с неблагополучием по бешенству животных.

18:36
Театр Кариева впервые представит постановку с рэп-дуэтом и посадит зрителей на сцену

Уникальность проекта заключается в том, что артисты и зрители будут размещены на одной сцене, и мест будет не более пятидесяти.

18:06
Мировая оперная звезда Аида Гарифуллина дала концерт в Казани

11 декабря Аида Гарифуллина и ГСО РТ под управлением Александра Сладковского дадут концерт в Москве.

17:54
В Казани 13 декабря пройдет ярмарка вакансий

В ярмарке вакансий смогут поучаствовать и люди с ограниченными возможностями здоровья.

17:12
Глава Лаишевского района оценил судака, пойманного 92-летним Героем Советского Союза Кузнецовым

Глава Лаишевского района поздравил Бориса Кузнецова с Днем Героев Отечества.

16:38
Опытный образец нового плацкартного вагона запустят в эксплуатацию до конца 2018 года
16:06
В Татарстане 10 декабря ожидается метель

Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах республики.

15:54
Татарстанские родители пожаловались на холодную и невкусную еду в образовательных организациях

Управление Роспотребнадзора по РТ рассмотрело все 54 обращения граждан по организации питания в детских объектах Казани и других городов республики.

15:25
Минтранс представит анализ по ВСМ Москва — Казань в ближайшее время

Президент России поручил Минтрансу дополнительно рассмотреть эффективность первой в стране ВСМ Москва — Казань.

14:52
Для детей-инвалидов Нижнекамска устроили благотворительный ужин в пиццерии

Организаторы праздника считают, что такие встречи нужно проводить обязательно, многие из детей постоянно находятся дома, лишены полноценного общения.

14:19
Подопечные психоневрологического интерната Чистополя сразились за звание Мисс Снегурочка

Главной Снегурочкой стала Екатерина Предеина из чистопольского психоневрологического интерната.

13:39
Фигуристы Тарасова и Морозов заняли третье место на финале Гран-при в Канаде

По сумме короткой и произвольной программ пара набрала 214,20 балла.

13:07
Рустам Минниханов откликнулся на просьбы туристов из РТ, застрявших в Китае из-за туроператора

Проблемой с вылетом из Китая татарстанских туристов будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

12:41
Более 400 проживающих за рубежом наших соотечественников хотят переехать жить в Татарстан

Межведомственная комиссия обсудила вопросы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

12:16
Зинэтула Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Слованом»: «Игра мне понравилась»

«Ак Барс» выиграл 9 из 10 последних встреч, с 57 очками казанцы продолжают погоню за лидером Восточной конференции КХЛ «Автомобилистом».

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×