«Рубин» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» впервые за шесть лет

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче в нынешнем году казанский «Рубин» в Санкт-Петербурге встретился с лидером чемпионата страны — «Зенитом». Умелая оборона вкупе с отработанными стандартами помогли казанцам победить в Питере впервые с 2012 года. Все решил дубль защитника гостей Егора Сорокина.

Сегодня на матч с лидером чемпионата России в составе казанцев на поле вышли сразу два 18-летних футболиста, воспитанники клуба: Артур Сагитов и Раиль Абдуллин. Сагитов уже играл с «Динамо», а для Абдуллина это был дебют в рядах родного клуба.

Из-за дисквалификации матч пропустил главный бомбардир «Рубина» Сердар Азмун, по условиям арендных договоров не могли сегодня играть у гостей Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллогов. Травмированы Хосе Чико Флорес, Федор Кудряшов, Вячеслав Подберезкин, Виталий Устинов, Игорь Коновалов.

Вместо Ивана Коновалова в воротах «Рубина» сегодня вышел Егор Бабурин — воспитанник «Зенита». Для него это был первый матч за казанскую команду в чемпионате России, до этого он играл за казанцев только в Кубке России. В состав «Зените» из-за травмы не был включен капитан команды Артём Дзюба.

Гости сильно озадачили хозяев уже в самом начале встречи. Фирменный угловой, суматоха у ворот «Зенита». На ближнюю штангу подача с правого углового флажка — рядом с Егором Сорокиным четверо питерских игроков, но защитнику гостей никто не сумел помешать — 0:1. Стоит отметить, с угловых казанцы забили уже 7 голов из общих 16 голов в чемпионате.

«Зенит» после пропущенного мяча сильно рванул вперед, но «Рубин» редко ошибается в защите. Показательная цифра — до середины первого тайма 80% времени мячом владел «Зенит». Но гости не запираются в своей зоне и время от времени довольно опасно контратакуют. Таким образом первый тайм заслуженно остался за «Рубином».

Столь же бодро гости начали и вторую половину встречи. Не прошло и пяти минут, как счет стал 0:2. Сорокин оформляет дубль. Добавим, что в обоих случаях ему ассистировал Игорь Калинин. На этот раз Калинин навесил в штрафную по центру, а голкипер хозяев Лунев с защитником Анюковым не смогли сориентироваться. Сорокин забежал между ними, прыгнул и отправил мяч головой в сетку. И только через час после начала матча питерцы сумели распечатать ворота «Рубина». Эрнани Азеведо заработал пенальти: защитник «Рубина» Абдуллин попал по ноге соперника, пытаясь дотянуться до мяча. Полузащитник Леандро Паредес не промахнулся — 1:2.

«Зенит» продолжает давить защитные порядки казанцев, но те успешно отбиваются. А на 77-й минуте третий мяч влетает в ворота Лунева, однако из офсайда. Все оставшееся время «Зенит» провел в непрерывных атаках, но пробить бетонную оборону «Рубина» лидеру не удалось. Казанцы победили на берегах Невы впервые с 2012 года и заметно улучшили свое турнирное положение. Бердыев победил своего ученика, Сергея Семака, наставника «Зенита», экс-капитана «Рубина».

Вчера баскетбольный «Зенит» проиграл дома казанскому УНИКСу, сегодня футбольный «Зенит» проиграл казанцам. Приятный дуплет наших клубов.

После 21 тура в активе «Рубина» стало 25 очков. Команда Бердыева поднялась на шестое место. Следующий матч команда проведет в марте 2019 года дома с «Ахматом» (Грозный).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (0:1). Голы забили: Паредес (59 — с пенальти) — Сорокин (7, 50). Предупреждены: Эрнани, Шатов, Нету, Паредес, Маркизио — Байрамян, Калинин, Сагитов, Уремович, Гранат.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Камболов, Могилевец, Сагитов (Бухаров, 84).

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